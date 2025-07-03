Россия оказалась выше Украины в таблице коэффициентов УЕФА, не проводя официальных матчей

В обновленном рейтинге коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди мужских команд Россия умудрилась опередить Украину. Данные опубликованы на официальном сайте УЕФА. И это при том, что сборная последние три года не принимает участие в еврокубках и не проводит официальных матчей.

В новом рейтинге коэффициентов Россия расположилась на 26-й строчке, а Украина — на 28-й.

В марте 2025 года Украина занимала 23-е место в рейтинге коэффициентов (24,400), а Россия — 30-е (18,299). На 27-й строчке обновлённого рейтинга находится Словения с показателем 18,093.

В обновлённом рейтинге коэффициентов лидирует Англия с показателем 90,839. На втором месте расположилась Италия с результатом 80,946, а на третьем — Испания с 74,953.

В июле 2024 года представители УЕФА объявили, что Россия получит 4,333 очка за сезон-2024/25. В таблице коэффициентов у страны перед началом сезона-2025/26 будет 18,299 очка.

Украина же потеряла 6,800 очка за сезон-2020/21, и после обновления рейтинга у неё осталось 17,600 очка.

Напомним, с весны 2022 года российские команды и сборные не могут участвовать в соревнованиях, организованных под эгидами УЕФА и Международной федерацией футбола, из-за событий, происходящих на Украине.

Ранее стали известны результаты жеребьевки Кубка России по футболу.