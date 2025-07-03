Мать ребенка блогера Лесли подала в суд Москвы иск о лишении его родительских прав

В Коптевском суде Москвы зарегистрирован иск о лишении родительских прав в отношении блогера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Об этом стало известно из картотеки судебных дел, фрагменты которой были опубликованы РИА Новости.

Согласно материалам дела, обращение было зарегистрировано в марте, но с тех пор не было никаких действий по данному иску.

Ранее эта женщина неоднократно подавала в суд заявления с требованием признать Кириллова отцом их совместного ребенка и назначить ему алименты.

Напомним, что в июне в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Его подозревают в склонении к совершению изнасилования. В данный момент, по предварительной информации, Кириллов находится за пределами РФ.

Суд арестовал на 15 суток двух последователей блогера, которые могли последовать его советам и пристать к девушкам в Москве.

Ранее стало известно, что грозит «гуру пикапа» Алексу Лесли и его последователям.