Mash: азербайджанские силовики начали массово пугать россиян

В Азербайджане силовые структуры усилили меры безопасности после серии задержаний граждан России. Об этом передает Mash со ссылкой на информацию, полученную от источников в российском посольстве в Баку.

В дипломатическое представительство уже поступило большое количество запросов от граждан России. По информации, полученной от пострадавших, люди в гражданской одежде проводят проверку документов и выясняют цель визита в страну. Некоторые из них утверждают, что к ним применяли физическую силу.

«За последние сутки в Посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма», — сообщили в посольстве.

Посольство России обратилось в министерство иностранных дел Азербайджана с запросом о предоставлении консульского доступа к задержанным гражданам России. Однако ответа от азербайджанской стороны к настоящему времени так и не последовало.

Напомним, что в МВД Азербайджана сообщили о задержании двух организованных групп, подозреваемых в транзите наркотиков и киберпреступлениях. При этом детали не раскрыли, как и не предоставили доказательств причастности задержанных россиян. Кроме того, на опубликованных фотографиях с суда у задержанных россиян видны следы побоев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва использует все доступные средства для защиты граждан. В ситуации разбирается глава СК, содействуют МИД и консульства.

Параллельно в России были задержаны, а затем отпущены два представителя азербайджанской диаспоры — в Екатеринбурге и Воронеже.

Ранее ООН призвала Россию и Азербайджан к диалогу на фоне конфликта.