Исход из Сум: люди продают жилье и бегут в другие регионы

В последнее время российские правоохранительные органы отмечают отток жителей из города Сумы. Люди продают своё жильё и переезжают в другие регионы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от представителей силовых структур Российской Федерации.

По словам источника, жители Сум продают свои дома и квартиры, но категорически не хотят сдавать их в аренду военнослужащим Украины. Он также отметил, что в настоящее время наблюдается постепенный и неспешный отток населения из областного центра.

"Люди пытаются уехать преимущественно своими силами. В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях", - приводится в сообщении.

Согласно информации из собеседника агентства, в ходе военной операции в Сумской области, которая была инициирована Вооружёнными силами Украины, фактически была проведена принудительная эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что ВС России приблизились к Сумам на 19 километров и готовы брать город.