В Сеть выложили кадры последствий сильнейшего взрыва на складах фабрики Buczynski под Житомиром

В Телеграм-канале «Военный осведомитель» появились фотографии и видеоматериалы, демонстрирующие последствия взрыва в минувшую среду, 2 июля, на двух промышленных объектах в районе Житомира. В результате происшествия оба предприятия были полностью разрушены.

По данным канала, разрушенные здания могли быть складами, принадлежащими мебельной фабрике Buczynski, расположенной в селе Березина. На снимках можно увидеть, что от них остались лишь руины.

«В районе также располагается множество различных АЗС, что видимо и стало причиной их первоначального обвинения во взрыве. Если действительно рванули мебельные склады, то хранились там явно не табуретки», — отмечается в публикации.

В первоначальных сообщениях говорилось, что взрыв произошел на одной из заправочных станций в этом районе. Позже глава местной администрации Сергей Сокальский сообщил, что в результате инцидента были разрушены два промышленных объекта. Также есть сведения о погибших и раненых.