Жителям Подмосковья рассказали, как выиграть деньги на оплату ЖКУ

За передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии можно получить денежный бонус на оплату коммунальных услуг, напомнили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Московский областной единый информационно-расчетный центр проводит акцию под названием «МосОблЕИРЦ Онлайн: передавай, выигрывай, отдыхай!», для участия в ней нужно зайти в личный кабинет и передать показания приборов учета до конца сентября.

После этого генератор случайных чисел определит пятьдесят победителей, на лицевые счета которых зачислят по тысяче рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье догазифицируют почти тысячу СНТ.