Эксперт Белякова рассказала, как дистанционный формат отражается на работе компаний

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил внести правки в Трудовой кодекс, согласно которым в случае плохих погодных условий сотрудники могут не выходить на работу. Они обязаны работать в дистанционном формате. Директор по развитию компании RedPad Games AG Кристина Белякова прокомментировала данное предложение, сообщает inkazan.ru .

Эксперт положительно относится к тому, чтобы сотрудники работали дистанционно. Негативных последствий от данного решения Кристина Белякова не отмечает. Бизнес-процессы не нарушаются. Положительных факторов же намного больше.

Во-первых, в домашней обстановке людям чаще лучше сосредоточиться. Они не отвлекаются и максимально эффективно сосредотачиваются на поставленной задаче.

«На удаленке работать комфортнее и с психологической точки зрения», — считает эксперт.

Во-вторых, сотрудник может совмещать семейную жизнь, уход за ребенком или решение бытовых вопросов с дистанционным форматом работы. На работу это никак не влияет, напротив, человек будет более спокойно выполнять задания.

Эксперт рекомендует работодателям, которые сомневаются в эффективности дистанционки, установить специальные приложения. Они позволяют контролировать сотрудника, высчитывать, сколько времени он проводит за рабочим местом.

Погодные условия влияют не только на то, может ли добраться человек до работы, но и сколько ему придется потратить денег на дорогу. Так, стоимость такси сразу увеличивается. Депутат Дмитрий Гусев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как бороться с подобной тенденцией.