Эксперт Белогорьев: 14-й пакет санкций против РФ выгоден только США

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев высказал мнение, что 14-й пакет санкций против России выгоден только американским компаниям, сообщает oilcapital.ru .

Особенно новые санкции выгодны для реализации СПГ-проектов в США, руководители которых смогут внедрять их на территории ЕС. Российским же компаниям станет намного сложнее работать на европейском рынке, придется снова искать новых партнеров, выстраивать логистические цепочки.

Эксперт Алексей Белогорьев уверен, что европейские компании продолжат сотрудничество с РФ до 2025 года точно. В противном случае им просто негде будет брать газ. Позже будет построено много новых СПГ-заводов, в первую очередь в США и Катаре.

«А вот за 2025 год в мире появится дополнительных мощностей по экспорту СПГ примерно на 70 млн т (Мексика, Канада, Катар, США). Это если не брать в расчет российский „Арктик СПГ 2“, который стоит из-за отсутствия газовозов», — пояснил эксперт.

Чтобы пережить санкции, России необходимо открывать собственный СПГ-флот. Эксперт Белогорьев уверен, что в 2025 году США будут вводить новые санкции, акцент в которых сделают именно на нефтегазовую отрасль. Цель Вашингтона — уход РФ с мирового рынка. Не исключено, что в США не добьются поставленной цели, потому что большая часть транспортирующих СПГ из РФ газовозов принадлежит иностранным компаниям из недружественных стран.

«Потеря европейского рынка для СПГ-проектов, не считая сахалинского, то есть для „Криогаз-Высоцка“ и „Ямала СПГ“, является серьезным ударом. Заменять его придется Азией. Но в ту же Индию, к примеру, газовоз из Сабетты будет идти в 3 раза дольше, чем в Брюгге, порт на северо-западе Европы», — рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Эксперт считает, что России необходимо увеличить поставки газа в КНР, Индию и другие страны Юго-Восточной Азии. Параллельно предстоит решать проблему нехватки газовозов. У правительства осталось полтора года, чтобы что-то предпринять. Создать или купить новые суда за столь маленький промежуток времени проблематично, поэтому придется принимать решения организационного характера.

Западные СМИ сообщают, что уже нынешней весной ЕС может объявить о введении 14-ого пакета санкций против России. Сообщается, что новые ограничения — доработка прошлых санкционных решений, где РФ нашла альтернативный путь работы на нефтегазовом мировом рынке.

Ранее мы сообщали, что альтернативная энергетика Волгоградской области не может полноценно развиваться из-за санкций.