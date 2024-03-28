Эксперт Белогорьев: атаки дронов ВСУ повышают цены на топливо в РФ

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал, что зафиксированный в марте рост цен на оптовом рынке спровоцирован атаками дронов по российским энергообъектам, сообщает oilcapital.ru .

Эксперт объяснил, что существуют сезонные факторы повышения цен на топливо. Во-первых, НПЗ уходят на плановый ремонт примерно в одно и то же время по всей стране. Во-вторых, весной начинается повышенный спрос на топливо из-за агропромышленных работ и не только. В марте ни один из перечисленных факторов на рост цен еще не влиял.

«Нынешний рост цен — это реакция на атаки дронами», — беседе с «НиК» рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Правительству удалось стабилизировать ситуацию, чтобы она не отразилась на конечных потребителях. Этому способствовал введенный ранее запрет на экспорт бензина. Ситуация может измениться в любой момент, ведь Украина продолжает атаки БПЛА по российским объектам.

«Сейчас цены сильнее реагируют на атаки БПЛА, которые вообще-то и в прошлом году были, потому как, в отличие от предыдущих налетов, удары наносятся все чаще по НПЗ, которые работают на внутренний рынок РФ. А раньше атаковали те, что перерабатывали нефть для экспорта», — рассказал эксперт.

За время СВО атаке подверглись такие объекты: Рязанский и Новошахтинский НПЗ, НПЗ в Куйбышиве, нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа в Нижегородской области, Сызранский НПЗ, НПЗ в Славянске. Некоторые предприятия не производят топливо для рынка России.

Политолог Юлия Богуславская ранее высказала мнение, что связанные с нефтью планы Вашингтона оказались под угрозой.