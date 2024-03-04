Эксперт Белогорьев оценил последствия отказа Евросоюза от российского СПГ

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал информацию, опубликованную ранее в СМИ о введении в действие в апреле 2024 года директивы о поэтапном запрете поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз, пишет интернет-издание «Абзац» .

Подобной информацией ранее поделился еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Эксперт отметил, что данное решение не может негативно отразиться на России и странах Евросоюза, но однозначно принесет неудобства обом участникам процесса.

России придется искать партнеров на азиатском рынке. Для этого необходимо находить новые логистические цепочки и применять их, на что требуется время.

Страны ЕС также могут безболезненно для своей экономики отказаться от российского сжиженного природного газа, но подобные процессы не происходят быстро. Сначала необходимо найти нового поставщика. В его роли могут выступать американские компании. Понадобится время для заключения договоров.

«Однако останутся вопросы по цене. Скорее всего, поставки газа из России в Евросоюз в 2024 году сохранятся примерно в том же объёме, поскольку сейчас европейским странам их нечем заменить и существуют долгосрочные контракты. Но уже в следующем году они смогут начать переходить на американский СПГ. Однако решение будет приниматься на национальном уровне», – отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что спрос на природный газ в мире существенно вырастет к 2050 году из-за естественного роста населения планеты.