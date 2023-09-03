Эксперт Богодель рассказал о намерении Польши захватить территорию Литвы

Заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель в интервью телеканалу « СТВ » рассказал, что Польша специально создает иллюзию неспокойной ситуации в Сувалкском коридоре, чтобы ввести войска на территорию Литвы.

Польша будет убеждать своих партнеров в Литве, что вводит войска исключительно в целях защиты границ региона, считает Андрей Богодель. На самом деле в Варшаве преследуют одну цель – завладеть территориями Виленского края.

Также эксперт рассказал, почему в Польше боятся ЧВК «Вагнер». Власти понимают, что государственная армия соседних стран не будет открыто заходить на территорию страны НАТО. Но частная военная организация – это совершенно другое дело. Например, жители Литвы попросят помощи ЧВК «Вагнер». Эксперт считает, что Польше действительно стоит опасаться ЧВК «Вагнер».

«Они понимают, что вооруженные силы противодействовать никакие не будут, а частная военная компания, обладающая огромным опытом, может очень серьезно поменять в случае чего расстановку сил. Ну, по просьбе, например, народа Литвы, скажем так. Поэтому они тоже прогнозируют эту обстановку. И тоже такое может быть», - высказал мнение заместитель начальника факультета генерального штаба вооруженных сил Военной академии Белоруссии Андрей Богодель

Ранее сообщалось, что согласно материалам издания «The New York Times» правительство Польши специально запугивает население информацией о том, что российские военные зайдут на территорию Сувалкского коридора. Власти акцентируют внимание, что могут защитить людей, поэтому полякам стоит голосовать именно за правящую партию на предстоящих выборах.