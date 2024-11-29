Эксперт Буев уверен, что девальвация рубля не прекратится в ближайшее время

Гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев высказал мнение, что в ближайшее время ожидать прекращения девальвации рубля не стоит, сообщил amic.ru.

Эксперт Буев считает, что девальвация рубля продолжается уже длительный период. Ее прекращению мешают многие геополитические аспекты. Решить вопрос с экономической точки зрения без стабилизации ситуации на политической арене, по мнению Владимира Буева, достаточно сложно. В настоящее время правительство пытается успокоить население.

Эксперт напомнил, как глава Минфина Силуанов прокомментировал девальвацию рубля. По мнению специалиста, происходящий процесс не имеет ни негативных, ни положительных последствий для экономики. Явление также выгодно для экспортеров. Однако не стоит считать, что девальвация проходит бесследно, считает Владимир Буев.

«Однако воронка, в том числе валютная, продолжает затягивать», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что экономист Кривелевич предупредил россиян о возможной «заморозке» вкладов.