Эксперт Бунина: закупки на декабрь для автозаправок уже сделаны

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала, что после Нового года в России может подняться стоимость топлива, сообщил karelinform.ru.

Эксперт отметила, что в некоторых регионах России стоимость бензина марки АИ-95 уже достигла 60 руб. за литр. Специалисты предполагают, что после Нового года такая цена станет актуальной практически для всех субъектов РФ.

Эксперт Бунина отметила, что в декабре ожидается снижение цен на бензин. Однако оно затронет исключительно оптовых покупателей. В рознице ожидать снижения не стоит.

«Закупки на декабрь для автозаправок уже сделаны», — рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

По мнению эксперта Анастасии Буниной, стоимость дизельного топлива достигнет 72 руб. за один литр. В среднем рост составит примерно два или три рубля (на каждом литре).

Ранее сообщалось, что в Татарстане Госавтоинспекция предлагает Кабмину республики запретить продажу бензина лицам, не достигшим 16 лет.