В Татарстане могут запретить продажу бензина лицам до 16 лет

Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) Республики Татарстан планирует предложить запрет на продажу бензина на автозаправочных станциях (АЗС) лицам младше 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Отмечается, что эта инициатива будет рассмотрена на заседании Кабмина Татарстана, запланированном на декабрь.

Основной причиной для введения запрета стало увеличение количества аварий с участием несовершеннолетних, управляющих мототранспортом, включая питбайки и квадроциклы. За последние годы данная проблема стала особенно актуальной, говорится в сообщении, эта проблема стала особенно актуальной.

В ходе обсуждения аварийности среди детей, управляющих механическими транспортными средствами (ТС), представители ГАИ призвали родителей воздержаться от покупки мототехники для них.

В поддержку инициативы также высказалась уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она предложила ужесточить ответственность для родителей, запрещая несовершеннолетним до 16 лет управлять транспортом без водительских прав категории A1.

Волынец настаивает на введении штрафных санкций для родителей — 100 тыс. руб. за первое нарушение и 300 тыс. руб. за повторное с возможной конфискацией транспортного средства.

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