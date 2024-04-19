Эксперт Чапурин рассказал, как подготовить машину к летнему сезону

Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал, как необходимо подготовить свой автомобиль к поездкам в жаркое время года, сообщает tagilcity.ru .

Эксперт рекомендует в обязательном порядке проверить:

тормозную систему;

уровень моторного масла;

уровень трансмиссионного масла;

уровень жидкости гидроусилителя руля;

антифриз;

свечи;

масляный или топливный фильтр.

Если в автомобиле установлен кондиционер, необходимо проверить и его работу. В течение зимы фреон мог испариться, тогда кондиционер перестанет работать в любую минуту.

Когда погода стабилизируется, необходимо менять зимнюю резину на летнюю.

«Помните, что любые шины служат не более пяти лет с даты производства покрышки. Накачиваем колеса в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля», — уверяет эксперт.

Эксперт также рекомендует проверять салон автомобиля. Небольшие дефекты необходимо устранить. Можно закрасить их самостоятельно, но при возможности лучше обратиться к специалисту. Хорошо обновит внешний вид автомобиля полировка кузова.

Заключительный этап подготовки — проверка стекол и фар на наличие на их поверхности трещин, потертостей или сколов.

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