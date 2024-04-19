Эксперт Чапурин рассказал, как подготовить машину к летнему сезону
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Председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин рассказал, как необходимо подготовить свой автомобиль к поездкам в жаркое время года, сообщает tagilcity.ru.
Эксперт рекомендует в обязательном порядке проверить:
- тормозную систему;
- уровень моторного масла;
- уровень трансмиссионного масла;
- уровень жидкости гидроусилителя руля;
- антифриз;
- свечи;
- масляный или топливный фильтр.
Если в автомобиле установлен кондиционер, необходимо проверить и его работу. В течение зимы фреон мог испариться, тогда кондиционер перестанет работать в любую минуту.
Когда погода стабилизируется, необходимо менять зимнюю резину на летнюю.
«Помните, что любые шины служат не более пяти лет с даты производства покрышки. Накачиваем колеса в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля», — уверяет эксперт.
Эксперт также рекомендует проверять салон автомобиля. Небольшие дефекты необходимо устранить. Можно закрасить их самостоятельно, но при возможности лучше обратиться к специалисту. Хорошо обновит внешний вид автомобиля полировка кузова.
Заключительный этап подготовки — проверка стекол и фар на наличие на их поверхности трещин, потертостей или сколов.
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