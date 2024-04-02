Эксперт Вихлянцев пояснил, как в Москве снизить стоимость машино-места

Эксперт не удивлен, что машино-места на подземных стоянках пользуются высоким спросом. Всегда приятнее спуститься в лифте на нижний этаж и сесть в теплую машину, которую не приходится чистить от снега и прогревать. Наземные лужковские «Народные гаражи» не пользовались популярностью именно из-за того, что людям приходилось в разное время года идти по улице, чтобы забрать авто из холодного и продуваемого помещения.

Журналист «Абзаца» промониторил объявления. Самое дорогое машино-место в столице выставлено за 13,5 млн рублей. Эксперт назвал две причины высокой стоимости машино-места. Первая причина — высокая плотность населения. Вторая — градостроительные планы, в которых изначально не учтено место для авто.

«Проблема в том, что сами застройщики и еще частично правительство Москвы не закладывают норму машино-мест к количеству квартир. Мест для того, чтобы ставить автомобиль, в современных ЖК не хватает. Отсюда ажиотаж и рост цен. Чтобы проблему решить, нужны нормы машино-мест при строительстве ЖК», – уверен эксперт.

Автоэксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в чем главные особенности в содержании китайских, европейских и отечественных автомобилей.