Член Российской ассоциации политконсультантов, руководитель агентства «Стратагема» Роман Черемухин высказал мнение, что конфликты в Абхазии, Сирии и Грузии связаны с периодом межпрезидентства в США, сообщил rosbalt.ru.

По мнению эксперта Черемухина, конфликты развязывает Вашингтон. Политолог считает, что президент США Джо Байден заинтересован лишь в благополучии собственной семьи. В частности, американский лидер прилагает усилия для освобождения сына от судебных преследований. Команда Байдена занимается другими вопросами.

Эксперт предполагает, что демократы целенаправленно разжигают проблемы в мире. Они хотят создать неблагоприятные условия для работы избранного президента США Дональда Трампа, которому придется находить компромиссы. В свою очередь победитель-республиканец уже выступил с угрожающим заявлением в адрес БРИКС. Кроме того, он намеревался решить украинский конфликт.

Политолог Роман Черемухин считает, что перед Трампом стоит сложная задача — укрепить доллар и способствовать завершению СВО с наименьшими имиджевыми и финансовыми потерями. В противном случае он не войдет в историю Америки как опытный руководитель, а снова может стать фигурантом уголовных разбирательств.

Ранее сообщалось, что глава Минфина Абхазии заявил о нехватке денег после остановки помощи России.