Абхазия столкнулась с финансовыми трудностями после того, как Россия приостановила финансовую помощь республике.

Исполняющий обязанности министра финансов Владимир Делба открыто заявил о нехватке средств, что привело к серьезным задержкам выплат зарплат госслужащим, включая сотрудников силовых структур.

Бюджетные деньги уходят преимущественно на оплату электроэнергии, поставляемой из России. Об этом сообщил Sputnik в своем телеграм-канале.

Причиной резкого ухудшения финансового положения Абхазии стало именно прекращение российской поддержки с 1 сентября. Москва объясняет это невыполнением Сухумом своих обязательств по гармонизации законодательства с российскими стандартами, что должно было обеспечить более тесную интеграцию двух стран.

Ситуация усугубляется решением парламента Абхазии, проголосовавшего против ратификации соглашения, направленного на привлечение российских инвестиций в экономику республики.