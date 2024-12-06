Греф посоветовал россиянам конвертировать доллары в рубли

Во время сессии вопросов и ответов на дне инвестора Сбербанка, руководитель Сбербанка Герман Греф рекомендовал жителям России обменивать доллары на рубли и размещать их на счетах в банке, поскольку дохода от валютных вкладов ожидать не стоит, сообщило РИА Новости.

«Сегодня в стране никто не предлагает доходность по валютным депозитам», — отметил он.

Греф добавил, что «вклады в рублях гарантируют доходность», поэтому нет никакой выгоды от хранения средств в долларах.

Ранее Греф предупредил о риске стагфляции в России. По его мнению, Российская экономика демонстрирует замедление, особенно в строительном секторе и инвестициях в жилье.