Эксперт Додонов: в ряде стран есть возможности для активации карт «Мир»

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов высказал РИА Новости мнение, что в ряде странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ближнего Востока может заработать карта «Мир». Однако ожидать быстрого сотрудничества в данном направлении не стоит.

Запад непременно будет вводить санкции против стран, которые позволят на их территориях работать российской системе «Мир». В случае подключения услуги карты не будут отличаться условиями пользования за исключением срока выдачи. Возможно, в некоторых странах появится необходимость переиздавать банковскую карту, например, раз в год.

«Как будет складываться ситуация, пока трудно сказать, но, на мой взгляд, по-прежнему имеются возможности экспансии карт «Мир» в странах АТР, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока», — сказал Додонов.

Некоторые страны запретили использование карт «Мир» после введенных санкций США в феврале 2024 года. Сначала от сотрудничества отказалась Киргизия, а следом Армения. Несмотря на это, география использования банковских карт постепенно расширяется.

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