Эксперт Долгицкий предрек рост курса доллара после выборов в РФ

Специалист по государственному и муниципальному управлению Олег Долгицкий уверен, что после выборов президента России сразу вырастет курс доллара по отношению к рублю, сообщает muksun.fm .

Эксперты считают, что курс доллара вырастет в два раза. Олег Долгицкий уверен, что подобные прогнозы ошибочные. Невозможно спрогнозировать, как именно увеличится курс. Уверенность есть только в том, что рост неизбежен. Перед выборами Центральный Банк заинтересован в повышении курса рубля, ведь важно не потерять доверие электората. После 17 марта ставку опустят, что автоматически отразится на волатильности рубля.

Эксперт успокоил среднестатистического россиянина. Рубль не обвалится. Человек, не владеющий инвестиционным портфелем, не заметит никаких изменений.

«Мы не можем точно говорить о том, каким именно будет курс. Однако можно утверждать, что колебания цены рубля к доллару будут точно», — подчеркнул Долгицкий.

Экономист, квалифицированный инвестор Лилия Варыгина также успокоила граждан РФ. Центробанк не допустит глобальных изменений на финансовом рынке. Он выбрал взвешенную политику и продолжит следовать ей. Эксперт также уверена, что колебания курса валют произойдут в обязательном порядке.

«Не думаю, что мы увидим просадку рубля по отношению к доллару в 1,5 — 2 раза, для такого падения нет серьёзных оснований, но повышение волатильности — вполне», — сказала она.

Ранее стало известно, что биткоин продолжает бить рекорды роста. CEO компании Eps Trading Group Валентин Денисов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», стоит ли россиянам ожидать дальнейшего роста и вкладывать в цифровую валюту.