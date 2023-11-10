Эксперт Долич призывает россиян отказаться от посещения общепита

Научный сотрудник «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Владимир Долич рассказывает, почему людям не стоит посещать кафе или другие точки общепита, сообщает newsnn.ru . Главная причина - высокий риск заболеть из-за несоблюдения правил приготовления или нарушения персоналом санитарных норм.

Многие заболевания вызывают неприятные симптомы: боль в животе, тошноту, лихорадку, диарею, рвоту. Иногда у человека развивается инфекционно-токсический или дегидратационный шок.

«Обезвоживание организма сопровождается нарушением электролитного состава, что может способствовать развитию сердечной недостаточности. Среди осложнений данных заболеваний также встречается перфорация кишечника с последующим развитием перитонита», — объяснил научный сотрудник «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» Владимир Долич

Спикер рассказал о высоком риске подхватить какую-либо инфекционную болезнь, которая входит в группу пищевых токсикоинфекций. У зараженного человека выявляют сальмонеллез или стафилококк. Чтобы исключить инфицирование, важно правильно хранить продукты, а также термически обрабатывать их. Кстати, от блюд с содержание ингредиентов, которые не были обработаны, лучше полностью отказываться.

Посетитель кафе не может знать, при каком температурном режиме хранились продукты или готовые блюда, насколько условия приготовления соответствуют санитарным нормам. Так, все поверхности на рабочей зоне поваров должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. Такие же процедуры проводят и с посудой.

Переносчиком инфекций может выступать и сам повар. Кишечная палочка, золотистый стафилококк, а также некоторые бактерии рода шигелл - вот самые распространенные заболевания, которые может передать человек через приготовленную им пищу.

Диетолог Анастасия Кондаурова ранее рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» о вредных пищевых привычках.