Эксперт Донская призвала сотрудников не критиковать новые требования руководителей

Завкафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Раиса Донская назвала факторы, которые влияют на злоупотребления властью со стороны руководства в адрес сотрудников, сообщает ridus.ru .

Опрос, проведенный SuperJob, позволил утверждать, что сотрудники российских компаний и предприятий страдают от руководителей. Часто начальники превышают полномочия и ведут себя некорректно. Так, лично сталкивался с подобными злоупотреблениями каждый второй опрошенный —39%. Обычно руководители принуждают работать сверхурочно, своевременно не выплачивают заработную плату и дают распоряжения, которые не относятся к профессиональной деятельности.

Эксперт Раиса Донская выделила три фактора, которые провоцируют подобную тенденцию. Первый —своеобразная культура общения между подчиненными и руководством, которая сформировалась в России и закрепилась на длительное время. Второй — экономический. В последнее время бизнес переживал несколько кризисов. Иногда задержка заработной платы может быть экономически объяснима. Третий фактор — внедрение ключевых показателей эффективности (KPI).

«То есть изначально сотрудников берут с обещаниями больших бонусов по выполнению этих показателей. И, соответственно, показатели ставятся не совсем реальные, дабы эти бонусы не платить. В 2019 году это не было настолько распространено», — пояснила эксперт.

Эксперт рекомендует спокойно воспринимать добавление каких-либо обязанностей, потому что рынок труда динамичный. Бизнес подстраивается под новые реалии быстро, вносить каждый пункт в трудовой договор нет физической возможности.

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