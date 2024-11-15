Эксперт Дудченко: снижение курса до 150 руб. за доллар в 2025 году не предвидится

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко высказал мнение, что ослабления валюты до уровня 150 руб. за доллар в 2025 году ожидать не стоит, сообщил newsler.ru.

Эксперт Николай Дудченко проанализировал, снизятся ли цены на нефть после того, как обязанности президента США начнет выполнять Дональд Трамп. Аналитик считает, что низкие цены на нефть в настоящее время не выгодны в первую очередь американским нефтяникам.

«Потенциал роста добычи нефти в США в настоящий момент может быть ограничен. Согласно последнему отчету EIA, добыча нефти в США в следующем году должна составить 13,5 млн б/c — рост относительно текущего года на 300 тыс. б/c», — отметил эксперт.

Эксперт Дудченко также предполагает, что США не заинтересованы в торговой войне с Китаем. Любые вмешательства во внешнюю экономику могут негативно отразиться на состоянии внутренней системы. Осознавая возможные стычки между Китаем и США, многие международные компании могли подстраховаться. По мнению Дудченко, в актуальную цену на нефть уже заложено снижение возможное снижение спроса.

По мнению аналитика, при руководстве Дональда Трампа может обостриться Ближневосточный конфликт, что повлияет на рост цен на нефть. Все перечисленные факторы связаны с курсом доллара, уточнил эксперт.

«Касаемо курса рубля, мы считаем, что девальвация российской национальной валюты действительно может быть продолжена, однако же ослабление валюты до уровня 150 рублей за доллар в следующем году мы не ждем», — рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что на Московской бирже курс доллара перевалил за 100 рублей.