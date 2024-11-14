На Московской бирже курс доллара перевалил за 100 рублей

На Московской бирже курс доллара перевалил за отметку в 100 руб. Согласно данным торгов, американская валюта превысила этот уровень первый раз за несколько месяцев.

В моменте стоимость доллара достигала 100,76 руб. По информации на 15.37 по московскому времени, курс упал до 99,74 руб. Растет и евро. В 15.39 валюта торговалась по 105,12 руб. Юань не отстает от заданного тренда. Курс валюты КНР достиг 13,77 руб.

Как считает британский журнал The Economist, экономическая стратегия Трампа может способствовать укреплению доллара. Напомним, что курс доллара после победы нового президента США побил рекорд 2016 года.