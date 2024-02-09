Эксперт Эльдарханова: добыча золота — одна из причин роста цен на шоколад
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Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Пермского политеха Ольга Андреева перечислила причины подорожания шоколада, которое ожидается в ближайшее время, сообщает properm.ru. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова пояснила, как добыча золота связана с шоколадом.
Шоколад изготавливают из како бобов, которые особенно хорошо растут на плантациях вдоль рек. В этих же местах золотоискатели находят много запасов драгоценных металлов. В последнее время предприниматели выкупают плантации, вырубают какао бобы и занимаются добычей золота. Это влияет на рост цен рна продукцию.
Эксперт Ольга Андреева перечислила и другие причины:
- неурожайность какао-порошка из-за плохих погодных условий;
- военные действия вблизи стран, где выращивают сырье;
- труд сборщиков урожая стал более высокооплачиваемым;
- колебания курса валют;
- санкционные ограничения;
- высокий спрос на продукции.
Ожидается, что рост цен на горький шоколад составит 80%, а на молочный — 20%.
Ранее эксперт Юлия Стародумова рассказала, что влияет на скорый рост цен на макаронные изделия.