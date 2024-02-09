Эксперт Эльдарханова: добыча золота — одна из причин роста цен на шоколад

Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Пермского политеха Ольга Андреева перечислила причины подорожания шоколада, которое ожидается в ближайшее время, сообщает properm.ru . Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова пояснила, как добыча золота связана с шоколадом.

Шоколад изготавливают из како бобов, которые особенно хорошо растут на плантациях вдоль рек. В этих же местах золотоискатели находят много запасов драгоценных металлов. В последнее время предприниматели выкупают плантации, вырубают какао бобы и занимаются добычей золота. Это влияет на рост цен рна продукцию.

Эксперт Ольга Андреева перечислила и другие причины:

неурожайность какао-порошка из-за плохих погодных условий;

военные действия вблизи стран, где выращивают сырье;

труд сборщиков урожая стал более высокооплачиваемым;

колебания курса валют;

санкционные ограничения;

высокий спрос на продукции.

Ожидается, что рост цен на горький шоколад составит 80%, а на молочный — 20%.

Ранее эксперт Юлия Стародумова рассказала, что влияет на скорый рост цен на макаронные изделия.