Эксперт Эльдарханова: добыча золота — одна из причин роста цен на шоколад

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Photo by form PxHere

Фото: [Photo by form PxHere]

Заведующая кафедрой менеджмента и маркетинга Пермского политеха Ольга Андреева перечислила причины подорожания шоколада, которое ожидается в ближайшее время, сообщает properm.ru. Вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова пояснила, как добыча золота связана с шоколадом.

Шоколад изготавливают из како бобов, которые особенно хорошо растут на плантациях вдоль рек. В этих же местах золотоискатели находят много запасов драгоценных металлов. В последнее время предприниматели выкупают плантации, вырубают какао бобы и занимаются добычей золота. Это влияет на рост цен рна продукцию.

Эксперт Ольга Андреева перечислила и другие причины:

  • неурожайность какао-порошка из-за плохих погодных условий;
  • военные действия вблизи стран, где выращивают сырье;
  • труд сборщиков урожая стал более высокооплачиваемым;
  • колебания курса валют;
  • санкционные ограничения;
  • высокий спрос на продукции.

Ожидается, что рост цен на горький шоколад составит 80%, а на молочный — 20%.

Ранее эксперт Юлия Стародумова рассказала, что влияет на скорый рост цен на макаронные изделия.

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