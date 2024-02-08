Эксперт Стародумова предупредила о подорожании макарон

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского политеха Юлия Стародумова высказала мнение, что россиянам необходимо готовиться к подорожанию макаронной продукции, сообщает properm.ru . Эксперт назвала причины, провоцирующие рост цен.

«После внезапной «яичной лихорадки», новым героем или даже антигероем стали макароны», — говорит properm.ru эксперт Стародумова.

Первая причина — логистические проблемы. Во-первых, муки из твердых сортов, которую бы изготавливали в России, нет. Производителям необходимо приобретать сырье из-за границы, что после введения санкций делать непросто. Во-вторых, при приготовлении макарон требуются различные добавки, аналогов которых в России также нет.

Вторая причина — рост бензина. Сырье для изготовления, как и готовую продукцию, необходимо перевозит из разных точек.

Третья причина — в упаковке макарон присутствуют материалы, которые приобретаются исключительно за пределами РФ.

Поставщики уже предупредили партнеров о том, что подорожание составит минимум 10%, а максимум — 15 %. Резкого скачка цен не произойдет, уверена эксперт. У ритейлеров есть остаточно большое количество продукции на складах. Сначала будут распродавать его по старой цене.

Минсельхоз России уже работает над тем, чтобы уменьшить влияние роста стоимости на потребителя, отмечает Юлия Стародумова. Так, специалисты работают над тем, чтобы в России начали выращивать пшеницу для твердых сортов макарон.

Ранее эксперт Юрий Шедько предположил, что в 2024 году в РФ подорожают импортные продукты из-за кризиса в Красном море.