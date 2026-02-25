Бюджет под угрозой: Минфин вынужден менять «цену отсечения» для нефти

Правительство России приступило к корректировке параметров федерального бюджета на 2026 год в связи с неблагоприятной внешней конъюнктурой. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, недобор нефтегазовых доходов вынуждает власти оперативно пересмотреть действующее бюджетное правило для сохранения финансовой устойчивости. Ключевой мерой станет внеплановое снижение «цены отсечения», которая с января текущего года зафиксирована на уровне $59 за баррель.

Необходимость изменений вызвана тем, что фактическая стоимость российской нефти марки Urals с начала года держится в районе $40 за баррель. Столь существенный разрыв создает риски быстрого исчерпания средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), поскольку именно из него сейчас компенсируются выпадающие налоговые поступления.

По словам главы Минфина, оперативное реагирование на изменение цен позволит сбалансировать казну и не допустить критического дефицита. В ближайшее время профильные ведомства представят обновленные расчеты, которые лягут в основу поправок к основному финансовому документу страны. Приоритетом остается сохранение макроэкономической стабильности при сохранении темпов развития внутреннего производства и социальной сферы.

