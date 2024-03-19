Эксперт Фролов оценил перспективы развития «Роснефти» и «Газпрома»

Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что компании «Роснефть» и «Газпром» успешно развиваются и остаются привлекательными для западных инвесторов, сообщает oilcapital.ru .

«Возьмем в пример капитализацию той же «Роснефти». При средних показателях ее капитализации в 2023-м в $65 млрд, у нее большие планы по развитию. И многие, даже западные, инвесторы хотели бы купить ее акции», — рассказал в комментарии для «НиК» замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Западные компании не покупают акции «Роснефти» исключительно из-за политических прений на международной арене. В аналогичной ситуации оказались и многие другие российские нефтегазовые компании.

Эксперт уверен, что санкции не отразились на прибыли и развитии «Роснефти». Компания быстро адаптировались и заключила контракты с другими участниками рынка. Нефть активно покупают до сих пор. На развитие рынка негативно влияют не столько санкции, сколько ограничения ОПЕК+.

«Логичнее предположить, что текущие ограничения для экспорта черного золота из РФ провоцирует консенсус стран ОПЕК+, а не санкции. В этом случае капитализация вообще слабо отражает грядущие перспективы для компаний из РФ», — считает эксперт.

Что касается «Газпрома», то падение капитализации было зафиксировано после объявления санкций. Компания перестала работать со многими участниками европейского рынка. У холдинга большие планы, которые он намерен реализовать в Средней Азии и Китае. Перспективы роста значительные.

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