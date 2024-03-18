В Амурской области на золотом прииске могут быть заблокированы 15 человек

Согласно предварительным сведениям, в Амурской области 15 человек заблокированы в обрушившейся шахте на золотом прииске. Такие цифру сообщает РИА Новости, со ссылкой на региональную прокуратуру.

Некоторое время назад была опубликована информация о 13 людях, находящихся под завалами горных пород, но оперативная обстановка изменилась. Как сообщает прокуратура Зейского района, по предварительным сведениям, под землей ждут помощи 15 человек. Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 18 марта, на руднике, который находится в Зейском муниципальном округе. На месте работают экстренные службы региона.

Ранее мы писали, что Китай собирается увеличить объемы закупки нефти у России. По крайней мере, именно такого мнения придерживается агентство Bloomberg. СМИ считает, что в марте Поднебесная будет покупать по 1,5 миллиона баррелей ископаемого топлива в день.