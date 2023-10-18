Эксперт Гайворонский выступает против введения униформы для учителей Ростова

«Педагог — это профессия творческая. Поэтому никаких униформ по единому лекалу, быть не может. По крайней мере Профсоюз учителей выступает категорически против», — говорит эксперт.

В сети появилась информация (на данный момент неподтвержденная) о том, что в Санкт-Петербурге намерены ввести для учителей единую универсальную форму. Педагоги из Ростова негативно отреагировали на подобные предложения, ведь не факт, что в других городах также не принудят учителей одеваться по-особенному.

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский поддерживает земляков, сообщает rostovgazeta.ru.

На данный момент в Ростове нет планов призывать учителей переодеваться в униформу. Эксперт Владимир Гайворонский высказал мнение, что в этой инициативе нет необходимости. Во время форума молодых педагогов учителям предлагали продемонстрировать наряды, которые, по их мнению, наиболее актуальны для проведения уроков.

Фото: [ Ростовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования ]

Было предложено много различных моделей, но к форме это не имеет никакого отношения. Модельеры просто учли креативные идеи учителей и создали несколько моделей.

Педагог должен помочь школьнику усвоить материал, а для этого важно найти психологический контакт. Эксперт уверен, что учителя должны одеваться в канонах делового стиля. Это никак не мешает самореализовываться, следовать модным трендам и быть в одном медиапространстве с детьми.

Ранее стало известно об учительнице из Ишима, которой пришлось добровольно уволиться из-за выставленных фото в социальных сетях, где девушка позирует в вызывающей одежде с бокалом вина или кальяном. После скандала жительница Ишима стала героиней шоу «Мужское/женское».