Учительница из Ишима после увольнения из-за фото стала гостем шоу «Мужское/женское»

Megatyumen.ru делится новыми подробностями об истории учительницы из Ишима, которую принудили уволиться по собственному желанию из-за откровенных фотографий, опубликованных на странице в социальной сети.

Анастасия Шумилова активно ведет социальные сети, где выкладывает откровенные фото. Иногда на снимках присутствует бокал или кальян. Местный активист обратил внимание на то, что педагог-организатор не должен выкладывать в социальных сетях компрометирующие фотографии. Подобный пример может негативно отражаться на воспитании подрастающего поколения.

После скандала в сети девушку вызвала директор учебного заведения с просьбой удалить фото или отказаться от занимаемой должности. Анастасия выбрала второй вариант и написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Анастасия уже на протяжении десяти лет работает моделью, участвует в профессиональных съемках. Ранее она заявила, что руководство школы могло бы гордиться, что в коллективе есть модель.

Девушка считает, что современное общество должно пересмотреть свои взгляды. Учитель имеет право на личную жизнь. С целью отстаивания прав Анастасия выступит на шоу «Мужское/женское».

«Передача уже отснята, выйдет на следующей неделе», – рассказала Анастасия Шумилова

Девушка всячески интриговала публику в социальных сетях. Сначала она опубликовала пост, в котором сообщила, что приехала в Москву и предложила угадать, с какой целью она находится в столице. Позже сообщила, что вынуждена обращаться на федеральный канал, чтобы защищать свою честь и достоинство. Поведение активиста, который привлек внимание к ее персоне, считает аморальным.

Съемки на федеральном канале уже прошли. Девушка выложила фотографии на странице в социальной сети, на которых позирует в студии программы.