Эксперт Гармаш рекомендует на новогодних выходных посетить Рыбинск или Кострому

Автор канала о путешествиях Woof Travel Vanlife Лариса Гармаш поделилась рекомендациями, в какие города лучше всего отправиться во время новогодних выходных, сообщил inkazan.ru.

Эксперт Гармаш рекомендует обратить внимание на Рыбинск, центр которого напоминает дореволюционную Россию. Кстати, съемочные группы часто посещают центр города, когда снимают фильмы о периоде до революции. В Рыбинске введен дизайн код.

«Само Рыбинское водохранилище даже называют морем. Тут ракушки, гнезда ласточек — виды круче чем в Краснодарском крае. Город дешевый. Отдохнуть можно бюджетно и туристов не валом», — рекомендует Гармаш.

Кострома — еще один город, с которым эксперт советует знакомиться зимой. Он считается родиной Снегурочки. Туристы посещают ледяную комнату. Вход — 450 руб. для взрослых и 350 руб. для детей. На главной Сусанинской площади проходят массовые гуляния. Здесь устанавливают красивую елку и торговые лавки.

«Екатеринбург — по погоде прохладно, но много мест для отдыха внутри зданий. Например, есть Ельцин-центр, где можно гулять целый день или небоскреб Высоцкий, плюс музей Высоцкого», — отметила эксперт Гармаш.

По мнению эксперта, самый европейский город России по экстерьеру — это Выборг. В населенном пункте расположено много музеев. На новогодние праздники отдыхающим предлагают крендели и глинтвейн.

Любителям теплого климата подойдет Сочи или Геленджик. Лариса Гармаш предупредила, что из-за распространенности курортов снять жилье на новогодние праздники уже практически невозможно.

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