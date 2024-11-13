Турагент Гурин советует заказывать туры на Новый год в Абхазию и не бояться протестов

Директор турагентства Максим Гурин рекомендует россиянам заказывать туры на Новый год в Абхазию из-за их невысокой стоимости и приятного климата в республике, не боясь протестов оппозиции, сообщила rostovgazeta.ru.

Отдых в Абхазии на Новый год — это возможность приятно провести время на берегу моря, где чистый воздух и сезон многих фруктов. Главное преимущество туров — низкая стоимость. За трехдневный отдых предложено заплатить около 20 тыс. руб. (с 30 декабря по 2 января).

«Для новогодних туров это совсем не дорого», — уточнил эксперт Гурин.

Эксперт рекомендует россиянам не менять планы на Новый год из-за протестных движений в Абхазии. Они не носят массовый характер. Максим Гурин уверен, что ситуация будет полностью решена в течение ближайших нескольких дней. Протесты никак не отразятся на отдыхе туристов.

Ранее сообщалось, что протестующие в Абхазии назвали условие разблокировки трассы в Россию.