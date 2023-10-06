Эксперт Гатауллин рассказал, почему цены на топливо снова поднимутся

Техноброкер, кандидат экономических наук Сергей Гатауллин прокомментировал для издания « Inkazan », что произойдет с ценами на бензин нынешней осенью.

Эксперт рассказал, что цены на бензин будут расти. Главная причина - девальвация рубля. Неизвестно, насколько именно цены вырастут, но факт роста очевиден.

В настоящее время оптовые и розничные цены приравнялись по стоимости по отношению друг к другу. Это произошло вследствие запрета экспорта бензина и дизеля, инициатором которого выступило правительство. Как только появилась информация, что запрет могут частично снять, рынок мгновенно отреагировал: цены снова начали повышаться.

Эксперт уверен, что правительство должно реагировать на мнение участников рынка. Полный запрет экспорта негативно отразится на нефтеперерабатывающей отрасли: склады будут переполнены, а НПЗ не смогут перенастроить действующие производственные процессы.

Топливо резко повысилось по всем регионам РФ. В некоторых регионах актуальной стала еще одна проблема – его отсутствие на АЗС. Президент России дал поручение нефтетрейдерам временно прекратить экспорт топлива, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Все российские компании стали продавать сырье по рыночной цене, чтобы соблюдать правило потолка цен.

Ранее стало известно, какие новые системные меры приняло правительство России для того, чтобы поддерживать стабильность внутреннего рынка топлива.