Эксперт Глазырин: нулевая безработица вынуждает руководителей повышать зарплаты сотрудникам

Бизнес-тренер, собственник и руководитель тренинговой компании «Тренинг-Менеджер Евразия» Илья Глазырин высказал мнение, что нулевая безработица негативно отражается на развитии бизнеса, сообщил newstracker.ru.

По данным издания, в Министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края заявили о рекордно низком показателе безработицы в России — 0,3%. К подобным выводам в ведомстве пришли на основании анализа данных 2024 года. По мнению эксперта Глазырина, в моменты нулевой безработицы возникает дефицит кадров. Кроме того, руководители теряют возможность влиять на своих подчиненных. Например, вводить штрафные санкции или грозить увольнением.

Бизнес-тренер Глазырин также отметил, что руководители вынуждены поднимать своим сотрудникам заработные платы. Персонал положительно отреагирует на такие изменения. Однако работодатели тогда испытывают трудности.

«Фонд оплаты труда, включающий в себя зарплаты, налоги, стоимость рабочих мест и прочие расходы на персонал, может достигать 52% всех затрат предприятия», — отметил эксперт.

Эксперт считает, что нулевая безработица приводит к снижению производительности труда. По его мнению, сотрудники начинают расслабляться. Они понимают, что если и потеряют ныне занимаемую должность, легко трудоустроятся в другое место.

Ранее сообщалось, что безработица может вырасти в 2025 году впервые с начала десятилетия.