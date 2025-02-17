«Известия» узнали о росте безработицы в России впервые с пандемийных времен

В 2025 году в России впервые с начала десятилетия ожидается рост уровня безработицы. По данным газеты «Известия», полученным в результате макроэкономического опроса Центрального банка, проведенного в феврале, безработица увеличится с текущих 2,3% до 2,6%.

По мнению экспертов из контролирующего органа, увеличение может стать первым с момента начала пандемии в 2020 году, когда значение достигло 5,9%.

Также сообщается, что, по прогнозам экспертов, опрошенных Центральным банком, к 2027 году уровень безработицы может вырасти до 2,9%.

«Безработица достигла «дна» в прошлом году. В дальнейшем ожидается охлаждение рынка труда вслед за ожидаемым замедлением экономики», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что эксперт Мурадян считает полным бредом введение 36-часовой рабочей недели в России.