Эксперт Голубев рассказал, как наладить контакт с собакой

Эксперт Голубев рекомендует соблюдать при общении с собаками определенные правила. В первую очередь важно избегать резких движений. Животное расслабится, если человек будет проявлять спокойствие. Не стоит показывать свою неуверенность. Эксперт призвал уважать личное пространство собаки.

Владимир Голубев пояснил, что прикасаться к животному не стоит, пока оно не расслабится и успокоится. Перед встречей с собакой рекомендовано отказаться от сильного парфюма, употребления спиртных напитков или табака. Так, у человека насчитывается около 5 млн обонятельных рецепторов, а у собак — более 200 млн. Для собаки человек — это его аромат. Животное улавливает даже слабые запахи.

«Собаки оценивают людей, основываясь на нескольких ключевых факторах — запахе, языке тела и эмоциональном состоянии. Эти факторы помогают им быстро понять, насколько человек безопасен», — рассказал Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что при первой встрече собака по каким-либо причинам может не полюбить человека. Однако животному свойственно менять свое отношение. Человеку важно запастись терпением и демонстрировать свое доброжелательное настроение.

«Главное — не пытаться действовать насильно», — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что около 500 бездомных собак прошли программу стерилизации и вакцинации в Подмосковье за месяц.