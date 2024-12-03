Эксперт Голубев рассказал, как планировать прогулки с собаками в зимнее время

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев поделился рекомендациями, как организовывать прогулки с собаками в зимнее время, сообщил mkset.ru.

Эксперт Голубев не рекомендует отменять прогулки в холодное время. Важно правильно скорректировать их график. Так, при возможности лучше выходить на улицу не с самого утра. Ближе к полудню температура обычно становится чуть выше. В вечернее время прогулки можно сокращать до 10-15 минут.

«Даже в сильный мороз отменять прогулки нельзя. Важно лишь соблюдать умеренность и выбирать оптимальное время для прогулок, чтобы питомец мог наслаждаться свежим воздухом без вреда для здоровья», — посоветовал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинолог развеял миф, что собаки легче переносят зимние холода из-за наличия шерсти. Животные также мерзнут. Переохлаждению подвержены в первую очередь те питомцы, которые привыкли к теплому домашнему климату. По мнению эксперта, в зону риска также входят пожилые собаки, щенки и питомцы с различными заболеваниями, в частности, связанные с суставами или опорно-двигательным аппаратом.

«Взрослые, активные питомцы реже мерзнут на улице, однако даже для них стоит следить за состоянием здоровья и вовремя реагировать на признаки переохлаждения», — отметил эксперт.

Mkset отметил, что для собак предложен большой ассортимент одежды и обуви. Редакция также напоминает, что в зимнее время не стоит оставлять собак без присмотра людей в автомобиле. Питомец может переохладиться, даже находясь в салоне недлительный промежуток времени.

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