Эксперт Голубева назвала причины снижения стоимости яиц перед Пасхой

PR-директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Таисия Голубева высказала мнение, что по всей территории России в преддверии празднования Пасхи снизилась стоимость яиц, сообщила prmira.ru.

Эксперт рассказала, что первая причина снижения стоимости — достаточное количество продукции на российском рынке. Вторая — конкуренция среди крупных торговых точек.

«Яйцо — один из символов Пасхи и в неделю перед праздником пользуется особым спросом», — объяснила представитель «Красного Яра», — пояснила «Проспекту Мира» PR-директор торговых сетей «Красный Яр» и «Батон» Голубева.

По мнению эксперта, спрос на продукцию мотивирует крупные торговые сети предложить покупателям наилучшие предложения. Кроме того, в некоторых регионах образовался конкурентный рынок ретейла.

По данным издания, в Красноярском крае в преддверии Пасхи подорожали яйца в единственном магазине — «Ленте», однако рост незначительный. Он составил примерно 1-2 руб. В некоторых магазинах региона покупателям предлагают скидку в размере 10-50 руб. за упаковку яиц. В среднем стоимость десятка яиц варьируется в пределах от 75 руб. до 140 руб. «Проспект Мира» провел анализ стоимости в региональных магазинах «Красный Яр», «Командор», «Аллея», «Лента», а также в сервисе доставки «Самокат».

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин ест куличи, не дожидаясь Пасхи.