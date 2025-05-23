Главный редактор и издатель журнала «Русская политология» Андрей Горохов высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров готов завершить вооруженный конфликт, сообщил tagilcity.ru.

По мнению эксперта, Киев проигнорировал запрет, который сам установил ранее. Так, украинский президент Зеленский подписал указ, который запрещает любые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако украинская делегация прибыла в Стамбул для встречи с российскими дипломатами. По мнению эксперта, это значит, что позиция Зеленского постепенно меняется.

«Позиция Зеленского меняется, и, хотя это происходит не так быстро, как хотелось бы, но переговорный процесс вновь запущен», — отметил эксперт.

Эксперт высказал мнение, что шанс на урегулирование конфликта мирным способом во время переговорного процесса сохраняется. Андрей Горохов считает, что на Западе признают, что нынешний этап переговоров — это продолжение процесса, который был начат в 2022 году. Эксперт напомнил, что тогда переговоры были сорваны украинской стороной.

По информации издания, следующая встреча сторон может состояться в середине июня в Ватикане. Официального комментария от Кремля по данному вопросу не поступало.

Ранее политолог Светов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», для чего Западу нужен второй раунд переговоров в Ватикане.