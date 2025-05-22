Второй раунд переговоров: встреча России и Украины может пройти в Ватикане в июне — зачем это Западу

Дальнейшие переговоры между Россией и Украиной возможны, однако они будут иметь смысл при наличии конкретных предложений. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. Как считает политолог, такое предложение связано с низким уровнем репутации нового Папы Римского Льва XIV.

«Сейчас американцы хотят раскрутить и приподнять авторитет нового Папы Римского, поэтому будут Ватикан в какой-то мере навязывать для места встречи», — считает эксперт.

Однако далеко не факт, что Ватикан станет нейтральной площадкой из-за связи с Украиной, отметил он.

«Не будем забывать, что на Украине достаточно много католиков. Там есть епархии католической церкви. А один из кардиналов, служащий в Украинской греко-католической церкви в Австралии [Николай Бычок], этнический яростный русофоб, тоже претендовал на пост Папы Римского», — сказал политолог.

При этом Россия в случае необходимости может поучаствовать в переговорах в Ватикане. Однако пока что западные политики не предлагают какой-либо конкретики, отметил Светов.

«Пока со всех сторон — от президента Финляндии [Александр Стубб] до конгрессменов американских — звучит только одно: ”Надо Россию принудить, надо Россию заставить”. Мы говорим, что надо обсуждать. Надо подготовить меморандум, что мы хотим, что хотят украинцы, и обсудить этот меморандум. То есть переговоры должны быть о конкретных вещах», — выразил мнение специалист.

Однако на Западе не придерживаются такой позиции, отметил политолог.

«Их интересует картинка: “Мы принудили Россию приступить к переговорам”. Весь этот аккомпанемент, под который происходят атаки на российские регионы, включая попытки атаковать Москву. Вот это взгляд уже украинской стороны на ситуацию. Значит, мы должны отвечать чем? Дальнейшим продвижением. Раз атаки шли сегодняшней ночью из Сумской области, значит, надо освобождать Сумскую область, о чем президент РФ Владимир Путин говорил, когда был в Курской области», — сказал эксперт.

Возможные переговоры должны быть на чем-то основаны. А именно, как напомнил Светов, у России есть четыре пункта, из-за которых спецоперация и началась: демилитаризация и денацификация Украины, освобождение новых российских территорий и гарантия невступления Киева в НАТО. Однако на текущий момент пункты не рассматривались всерьез ни Украиной, ни ее западными партнерами.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в июне.