Эксперт Громов оценил инициативу правительства запретить экспорт бензина

Эксперт уверен, что правительство провело анализ рынка. Есть опасения, что в ближайшее время может возникнуть дефицит топлива, который спровоцирует очередной рост цен. Главная причина происшедшего — авария на Нижегородском НПЗ. Допускать роста цен не хочется всегда, но особенно этого не стоит делать накануне выборов, отметил эксперт.

Запрет на экспорт бензина не несет негативных последствий по двум причинам. Во-первых, у России много контрактов, в рамках которых поставки топлива прекращать нельзя. Бензин будут по-прежнему экспортировать в ЕАЭС и соседние с Россией страны. Бюджет страны продолжит пополняться.

Во-вторых, Россия не экспортирует бензин за границу в больших объемах, как это происходит с дизельным топливом или темными нефтепродуктами. Полная остановка экспорта изменит ситуацию на рынке, поэтому правительство не принимает подобного решения. Опыт был получен в 2023 году. Тогда хватило двух недель, чтобы понять, насколько быстро нефтебазы будут переполнены.

«РФ потребляет почти 90% бензина, который ею производится, поэтому для общего экспорта нефтепродуктов его запрет не сыграл критической роли. Зато это четкий сигнал для рынка, чтобы на нем остановился рост цен», — считает эксперт.

Эксперт добавил, что производителям топлива правительство не будет выплачивать демпфер.

Ранее мы сообщали, что согласно мнению экспертов, частные перевозчики необоснованно повышают стоимость проезда в общественном транспорте.