Эксперт Хазанов: Взрыв в порту Дериндже спровоцирует рост мировых цен на зерно на 5%

В связи со взрывом, который произошел в понедельник, 7 августа, в турецком порту Дериндже, мировые цены на зерно могут вырасти на пять процентов. Такое мнение высказал агентству «РИА Новости» эксперт Леонид Хазанов.

Независимый эксперт Хазанов также оценил возможные убытки взрыва. Если анализировать, сколько зерна было уничтожено вследствие пожара из-за взрыва, то речь идет минимум о 50 тысяч тонн, а максимум – о 90 тысяч. Такие данные могут быть верными, если элеватор был загружен полностью. В финансовом эквиваленте убыток составил 20 миллионов долларов. Участники рынка активно отреагировали на взрыв. Все эти факторы могут повилять на рост цен на зерно до 5%. Леонид Хазанов уверен, что после стабилизации обстановки цены вернуться к прежним значениям. Возможное повышение эксперт назвал «спекулятивным» и «краткосрочным».

Глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал назвал официальную причину взрыва на элеваторе в турецком порту – детонация зерновой пыли. Известно о 13 пострадавших, которые получили ранения.