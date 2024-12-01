Эксперт Храпунова: открытки с вредоносным файлом приходят даже от знакомых адресатов

Эксперт пояснила, что мошенники направляют открытку с расширением gift, либо любую картинку уменьшенного размера. В случае ее открытия на гаджет автоматически устанавливается вредоносный код. В итоге аферисты получают доступ ко всей информации собственника устройства. Преимущественно подобные сообщения приходят в различных мессенджерах.

«Многие обмениваются практически ежедневно картинками – открытками с расширением gift. При нажатии картинка «оживает», становится красочной с дополнительными эффектами. Но известны случаи, когда мошенники встраивают вредоносный код, который загружается в устройство пользователя при нажатии на картинку», — отметила эксперт.

Небезопасны также картинки уменьшенного размера. Человек открывает их, чтобы рассмотреть. Один клик приводит к автоматической переброске на фишинговый сайт, который копирует все персональные данные пользователя.

Эксперт предупредила, что мошенники используют многошаговый прием. Сначала взламывают аккаунт человека, а затем рассылают картинки всем его контактам. Алла Храпунова отметила, что люди спокойно открывают сообщения, видя адресата.

Эксперт призвала к бдительности. Даже получая сообщения от знакомых людей, стоит обращать внимание на их содержание перед открытием. Лучше всего написать человеку через другой канал связи и уточнить, действительно, ли он является автором сообщения.

«Элементарные правила цифровой гигиены помогут защитить свое устройство от внешних угроз и утечек чувствительных данных», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось, что юрист Соловьев назвал правила действия при взломе аккаунта на «Госуслугах».