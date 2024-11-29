Юрист Соловьев назвал правила действия при взломе аккаунта на «Госуслугах»

В последние годы взломы аккаунтов на портале «Госуслуги» становятся все более актуальной темой. Злоумышленники ищут способы получить доступ к личной информации граждан, что может привести к серьезным последствиям. Юрист Иван Соловьев рассказал, какие угрозы действительно существуют и как действовать, если личный кабинет на портале был взломан. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, опасность от взлома «Госуслуг» в настоящее время нередко преувеличена. Мошенники смогут всего лишь сгенерировать фото, паспорт для взятия микрозаймов, однако подобные попытки весьма редко заканчиваются для злоумышленников успехом.

Юрист добавил, что гораздо опаснее то, что после взлома аккаунта мошенники начинают манипулировать человеком, представляясь сотрудниками различных госорганов с требованием перевести деньги.

По его мнению, при взломе «Госуслуг» важно не паниковать, а действовать решительно. Так, восстановить доступ к порталу можно буквально за 10-15 минут, посетив ближайший МФЦ. Однако следует обязательно проверить свои банковские счета на наличие подозрительных транзакций и для защиты аккаунта использовать двухфакторную аутентификацию.

Ранее эксперт Сажин определил способы спасти свой аккаунт «Госуслуг» от злоумышленников.