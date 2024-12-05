Эксперт Игумнова считает престижным появление символа города на банкнотах

Эксперт по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн» Софья Игумнова высказала мнение, что появление символа города на банкнотах положительно влияет на имидж населенного пункта, сообщил inkazan.ru.

По мнению эксперта, символ становится визитной карточкой города. Он влияет на интерес к населенному пункту со стороны туристов, укрепляет культурную идентичность и стимулирует экономику. Выбор какого-либо символа может восприниматься, как политическое заявление.

«Конечно, никакого официального статуса это не добавляет, но в плане имиджа — большой плюс. Город становится заметнее, его легче продвигать и развивать», — заявила Inkazan Софья Игумнова, эксперт по финансовым продуктам компании «ВсеЗаймыОнлайн».

Сотрудник ООО НПФ «ТЕХСМАРТ» Айдар Газизов солидарен с мнением эксперта Игумновой. Он считает, что появление символа города на банкноте — признание культурного, исторического или экономического значения населенного пункта. Город в таком случае только выигрывает. Эксперт напомнил, что на купюре в 2000 руб. появился Владивосток, а на 50-рублевой банкноте — Санкт-Петербург.

«После их выпуска внимание к этим городам действительно возросло, что повлияло как на туризм, так и на общий имидж», — считает Газизов.

Экономист и директор центра бизнес-планов Ирек Галямов высказал мнение, что люди нечасто обращают внимание на рисунки на деньгах. Однако на подсознательном уровне у них складывается положительный образ о городе, который стал символом какой-либо банкноты. Репутационный капитал региона, по мнению эксперта, также повышается.

Ранее сообщалось, что санкции назвали причиной отказа банков в приемке старых долларовых купюр.