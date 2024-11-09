Санкции назвали причиной отказа банков в приемке старых долларовых купюр

В России в последнее время банки отказываются принимать старые и ветхие доллары США. Причиной отказа стала невозможность обменивать такие деньги из-за санкций. Об этом сообщил финансист Лазарь Бадалов, его мнение привело агентство «Прайм».

Санкции Запада стали причиной того, что в банках России, а также некоторых зарубежных стран, перестали принимать старые долларовые купюры. Везти такие деньги обходными путями долго, сложно и дорого. По этой причине финансовые организации перестраховываются и сразу отказывают клиентам в приеме таких купюр.

«То есть, банкнотная сделка совершается на миллионы, десятки миллионов в валюте. А одну ветхую банкноту никто не будет везти за рубеж», — указал эксперт.

Бадалов добавил, что ограничений на доллары старого образца, выпущенные еще до 2009 года, Соединенные Штаты никогда не вводили. Но их заметно проще подделать, чем современные деньги. По этой причине зарубежные банки неохотно принимают такие купюры.

Ранее сообщалось, что в двух новых регионах РФ еще в этом году появятся новые пятитысячные купюры. В Алтайском крае их уже начали вводить в обращение, а в Пермском крае их будут внедрять ближе к декабрю. Постепенный переход на новые купюры назвали длительным процессом, он займет продолжительное время.