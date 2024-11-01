Эксперт Ильин: в Волгоградской области не поддержат запрет на продажу алкоголя

Пермский политтехнолог Сергей Ильин высказал мнение, что большая часть партийных фракций парламента Западного Урала не поддержит запрет на продажу в дневное время алкогольной продукции в Волгоградской области, сообщил properm.ru.

Губернатор региона представил «антиалкогольный» законопроект, согласно которому установится полный запрет на реализацию любой алкогольной продукции в дневное и вечернее время суток в будние дни. Политтехнолог Ильин предположил, что представители партий «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» выступят против подобной инициативы.

«Органично в этой ситуации выглядела бы похожая инициатива со стороны ЛДПР, которая уже вступила на путь ограничения работы питейных заведений и в последнее время явно активизировала линию на всевозможные ЗОЖ-проекты», — отметил пермский политтехнолог Сергей Ильин.

Вологодский губернатор Георгий Филимонов уверен, что причина высокой смертности в регионе связана с употреблением населения спиртных напитков. В своем телеграм-канале он пояснил, что 71% смертей трудоспособных жителей региона спровоцированы проблемами с алкоголем. Злоупотребление приводит также к развитию различных заболеваний. Сложившаяся тенденция негативно влияет на экономическое развитие области.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал намерение властей Вологодской области ограничить продажу алкоголя.