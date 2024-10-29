В Кремле оценили идею введения «сухого закона» в Вологодской области

Власти Вологодской области имеют право вводить ограничение на продажу алкогольных напитков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Напомним, власти Вологодской области хотят, чтобы продажа спиртных напитков в регионе осуществлялась только два часа в день в будни, а по выходным и праздничным дням – вообще была запрещена. Данное ограничение планируется ввести с 1 марта 2025 года.

Позже документ был удален и предложена другая версия — розничная продажа алкогольных напитков в будни в период с 12:00 до 14:00 и в обычном режиме — в выходные и праздники.

Необходимость введения данных ограничений губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объяснил тем, что уровень смертности от алкоголя в регионе достиг 71%. Процесс подготовки и внесения законопроекта запущен, отметил он.

Ранее сообщалось о том, что в Сыктывкаре беременная девушка сорвалась с пятого этажа из-за запрета парня пойти за пивом.